Под Саратовом угонщик продал технику из украденной иномарки

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-05T10:38:45+03:00

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Суд признал виновным 26-летнего жителя поселка Горный в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 12 января 2019 года мужчина пил алкоголь со своими друзьями. Когда все уснули, он вытащил из кармана куртки 25-летнего приятеля ключи от автомобиля Daewoo Nexia и поехал на нем кататься.

Утром следующего дня угонщик продал аккумуляторную батарею, а также усилитель звука и запасное колесо на штампованном диске.

Владелец авто обнаружил машину 13 января 2019 года.

Суд назначил мужчине год ограничения свободы. Ему нельзя уходить из дома ночью, посещать развлекательные и массовые мероприятия, менять место жительства или пребывания, работы, учебы, а также гражданина обязали являться два раза в месяц для регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU