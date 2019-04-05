Под Саратовом угонщик продал технику из украденной иномарки
Суд признал виновным 26-летнего жителя поселка Горный в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 12 января 2019 года мужчина пил алкоголь со своими друзьями. Когда все уснули, он вытащил из кармана куртки 25-летнего приятеля ключи от автомобиля Daewoo Nexia и поехал на нем кататься.
Утром следующего дня угонщик продал аккумуляторную батарею, а также усилитель звука и запасное колесо на штампованном диске.
Владелец авто обнаружил машину 13 января 2019 года.
Суд назначил мужчине год ограничения свободы. Ему нельзя уходить из дома ночью, посещать развлекательные и массовые мероприятия, менять место жительства или пребывания, работы, учебы, а также гражданина обязали являться два раза в месяц для регистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU