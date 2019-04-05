Саратовец три дня насиловал случайную знакомую

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-05T10:36:01+03:00

До этого он убил двух женщин

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В отношении 59-летнего саратовца, обвиняемого в убийстве двух женщин во Фрунзенском районе, возбуждено новое уголовное дело — за изнасилование.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 25 ноября 2018 года, около 5:00, опечаленная 40-летняя жительница Заводского района шла по проспекту Энтузиастов после ссоры с мужем.

Она хотела поймать такси и приехать к своей подруге в Ленинский район. На пути ей встретился 59-летний мужчина, который участливо поинтересовался ее состоянием, утешил и предложил поехать к нему, а потом проводить даму.

Та ответила согласием. Сначала джентльмен угостил женщину алкоголем, а потом запер дверь дома и под угрозой убийства начал ее насиловать три дня подряд. Уже 27 ноября 2018 года он решил съездить вместе с ней к своему приятелю, полагая, что она не убежит.

Они вызвали такси, но водитель потребовал сразу оплатить проезд. Насильник рассвирепел и вышел из машины, подошел к шоферу и начал его оскорблять.

Тут жертва любви с угрозами крикнула водителю, чтобы тот уезжал. Так она скрылась от злоумышленника.

Перепуганная женщина сообщила в полицию об этом лишь тогда, когда к ней обратились правоохранители, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия.

Выяснилось, что это тот мужчина, 1 января убивший даму, пришедшую к нему в гости, после чего спрятал труп у себя в комнате. 1 февраля он до смерти избил свою подругу.

Тела обеих обнаружили 6 февраля 2019 года.

Теперь мужчина находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU