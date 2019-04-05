2019-04-05T10:30:40+03:00
Общество

В Саратове закрыт сменивший «Белочку» магазин «Осьминог»

Роспотребнадзор нашел там антисанитарию
Екатерина Семенова
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Приставы закрыли "Осьминог"Приставы закрыли "Осьминог"
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На проспекте Кирова в Саратове судебные приставы закрыли магазин «Осьминог».

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, с заявлением обратилось региональное управление Роспотребнадзора. В магазине, как оказалось, нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы.

Приставы опечатали магазин, приостановили его работу на 30 суток.

Владелец торгового предприятия уже начал устранять нарушения.

Напомним, «Осьминог» начал свою деятельность на месте бывшего магазина «Белочка», который много лет радовал саратовцев конфетами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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