2019-04-05T10:26:12+03:00
Общество

Из-за массовых сокращений саратовцы потеряли веру и желание веселиться

Руководитель концертного агентства считает, что у людей появляется желание запить
Екатерина Семенова
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Жители Саратова потеряли желание веселиться и радоваться жизни.

К такому выводу пришел руководитель ООО «Творческая мастерская» Сергей Мошин, организатор концертов и спектаклей в Саратове.

В разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» он предположил, что у людей настроение не способствует посещению увеселительных мероприятий.

- Вы посмотрите, за последние недели по России шквал отмены концертов. Это общая тенденция, не только в Саратове. Дело не столько в отсутствии денег, а в том, что у людей исчезает вера. Если взять Саратов и Энгельс, то идут массовые сокращения на заводах. У меня самого друзья пострадали. Поэтому желание запить, а не веселиться, — сказал он.

Напомним, в Саратове отменился концерт Кена Хенсли, бывшего лидера группы Uriah Heep. Он должен был пройти 8 апреля, но был отменен, так как музыкант и организаторы не смогли договориться об условиях выступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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