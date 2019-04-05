Десятки домов в Заводском районе остались без воды

СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-05T10:22:35+03:00

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Сегодня, 5 апреля, без воды остались жители Заводского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжение вернется в 13:00, как только будут закончены работы на коммуникациях.

Речь идет об адресах:

улица Крымская, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16/24, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 34а;

Крымский проезд, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

Крымский тупик, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11;

проспект Энтузиастов, 60, 62, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88а;

улица Азина, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 19а, 20, 20а, 21, 21а;

улица Васильковская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 19а;

улица Верхоянская, 2, 4, 4а, 5, 6, 8;

улица Вологодская, 2а, 3, 4, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 17;

улица Ленинградская, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 18;

улица Солнечная, 1, 2, 3, 4, 6;

поселок Шарковка.

ИСТОЧНИК KP.RU