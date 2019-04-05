В Саратовскую область не пустили странные яйца

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-05T10:18:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Саратовской области 3 апреля на границе с Казахстаном в Озинках задержали грузовик, который перевозил 1,5 тыс. куриных яиц.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на груз не было ветеринарных сопроводительных документов Таможенного союза, подтверждающих безопасность и качества продукции.

Партию отправили обратно, в Казахстан, а на владельца груза составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU