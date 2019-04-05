В Саратовскую область не пустили странные яйца
Груз следовал из Казахстана
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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Саратовской области 3 апреля на границе с Казахстаном в Озинках задержали грузовик, который перевозил 1,5 тыс. куриных яиц.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на груз не было ветеринарных сопроводительных документов Таможенного союза, подтверждающих безопасность и качества продукции.
Партию отправили обратно, в Казахстан, а на владельца груза составили административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU