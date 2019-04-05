Саратовец украл из чужой квартиры ноутбук
Сумма ущерба составила 27 тыс. рублей
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В отдел полиции Саратова с заявлением о краже обратилась 54-летняя местная жительница.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам женщины, в ее квартиру кто-то зашел и украл ноутбук стоимостью 27 тыс. рублей.
В ходе проведения операции «Антикриминал» стражи порядка задержали 36-летнего рецидивиста из Саратова. Мужчина во всем признался, похищенное у него изъяли, а самого отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU