Саратовец украл из чужой квартиры ноутбук

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-05T10:07:08+03:00

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В отдел полиции Саратова с заявлением о краже обратилась 54-летняя местная жительница.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам женщины, в ее квартиру кто-то зашел и украл ноутбук стоимостью 27 тыс. рублей.

В ходе проведения операции «Антикриминал» стражи порядка задержали 36-летнего рецидивиста из Саратова. Мужчина во всем признался, похищенное у него изъяли, а самого отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU