В Саратовской области появятся семена из Польши

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-05T09:07:38+03:00

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Россельхознадзор разрешил ООО «Агрофирма Аэлита» из Москвы привезти в Россию семена из Польши.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, речь идет о питомнике Gospodarstwo Nasiennictwa Ogrodniczego Leszek Wegrzynowski., Grunwaldzka 24 b, 46-203 Kluczbork.

Решение насчет ввоза каждой партии будет приниматься по результатам лабораторной экспертизы на все карантинные объекты.

Поскольку такие семена появятся в России, их могут привезти и в Саратовскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU