В Саратовской области появятся семена из Польши
Такое решение принял Россельхознадзор
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Россельхознадзор разрешил ООО «Агрофирма Аэлита» из Москвы привезти в Россию семена из Польши.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, речь идет о питомнике Gospodarstwo Nasiennictwa Ogrodniczego Leszek Wegrzynowski., Grunwaldzka 24 b, 46-203 Kluczbork.
Решение насчет ввоза каждой партии будет приниматься по результатам лабораторной экспертизы на все карантинные объекты.
Поскольку такие семена появятся в России, их могут привезти и в Саратовскую область.
ИСТОЧНИК KP.RU