Получить права и зарегистрировать авто можно в новом отделе ГИБДД в Саратове
Госавтоинспекция в Саратове открыла новый отдел в Заводском районе. Здесь можно обменять и получить водительское удостоверение, зарегистрировать автомобиль и прицеп.
Новый филиал регистрационно-экзаменационного отдела УМВД по Саратову открылся по адресу: Ново-Астраханское шоссе, 73е.
Регистрация транспорта будут осуществляться в трех окнах со вторника по пятницу с 8:00 до 17:00, по субботам с 9:00 до 16:00, по воскресеньям с 8:00 до 16:00.
Обмен и выдача водительских удостоверений будет идти в одно окно со вторника по пятницу с 8:00 до 17:00, по субботам с 9:00 до 16:00.
Там же есть большая площадка для осмотра авто, в том числе крупногабаритных грузовиков.
ИСТОЧНИК KP.RU