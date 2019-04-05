Получить права и зарегистрировать авто можно в новом отделе ГИБДД в Саратове

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-05T10:04:28+03:00

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Госавтоинспекция в Саратове открыла новый отдел в Заводском районе. Здесь можно обменять и получить водительское удостоверение, зарегистрировать автомобиль и прицеп.

Новый филиал регистрационно-экзаменационного отдела УМВД по Саратову открылся по адресу: Ново-Астраханское шоссе, 73е.

Регистрация транспорта будут осуществляться в трех окнах со вторника по пятницу с 8:00 до 17:00, по субботам с 9:00 до 16:00, по воскресеньям с 8:00 до 16:00.

Обмен и выдача водительских удостоверений будет идти в одно окно со вторника по пятницу с 8:00 до 17:00, по субботам с 9:00 до 16:00.

Там же есть большая площадка для осмотра авто, в том числе крупногабаритных грузовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU