Приставы арестовали иномарку саратовца во время его обеда в кафе

СЕГОДНЯ 09:04 2019-04-05T09:04:39+03:00

Гражданин взял 35 млн рублей у знакомой, но отдавать не собирался

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В Саратове приставы арестовали у должника машину за неуплату 35 млн рублей во время его обеда в кафе.

- Мужчина взял деньги у знакомой, но отдавать их не собирался. В отношении него возбудили исполнительное производство. Выяснилось, что у должника есть машина — Volvo XC90. Однако найти ее у дома неплательщика не получалось, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Однако женщина, которой мужчина остался должен, увидела его авто у одного из кафе и сразу же позвонила приставам. Те арестовали транспорт, изъяли и передали взыскателю на хранение.

Если неплательщик не отдаст деньги — машину продадут.

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ИСТОЧНИК KP.RU