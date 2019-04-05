Приставы арестовали иномарку саратовца во время его обеда в кафе
В Саратове приставы арестовали у должника машину за неуплату 35 млн рублей во время его обеда в кафе.
- Мужчина взял деньги у знакомой, но отдавать их не собирался. В отношении него возбудили исполнительное производство. Выяснилось, что у должника есть машина — Volvo XC90. Однако найти ее у дома неплательщика не получалось, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
Однако женщина, которой мужчина остался должен, увидела его авто у одного из кафе и сразу же позвонила приставам. Те арестовали транспорт, изъяли и передали взыскателю на хранение.
Если неплательщик не отдаст деньги — машину продадут.
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ИСТОЧНИК KP.RU