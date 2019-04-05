Житель Ершовского района угнал машину и сдал ее в металлолом

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-05T09:07:39+03:00

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Вчера, 4 апреля, в 19:00 в полицию Ершовского района поступило заявление 39-летнего жителя села Каменная Сарма.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, в марте 2018 года кто-то сел в его ВАЗ-2110, который стоял открытый и с ключами.

Предполагаемого вора задержали. Им оказался 48-летний односельчанин, сдавший похищенное в пункт приема металла.

По делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU