Житель Ершовского района угнал машину и сдал ее в металлолом
Его задержала полиция
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Вчера, 4 апреля, в 19:00 в полицию Ершовского района поступило заявление 39-летнего жителя села Каменная Сарма.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, в марте 2018 года кто-то сел в его ВАЗ-2110, который стоял открытый и с ключами.
Предполагаемого вора задержали. Им оказался 48-летний односельчанин, сдавший похищенное в пункт приема металла.
По делу проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU