В Саратове полиция обнаружила плантацию конопли
Задержаны два предполагаемых растениевода
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Вчера, 4 апреля, в 15:10 полиция Ленинского района доставила в отдел из гаража кооператива «Строитель-80» на 2-й Песочной улице 33-летнего владельца помещения и его 31-летнего приятеля.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в гараже стражи порядка обнаружили теплицу, где росли два куста конопли, а также банку из-под кофе с неизвестным веществом растительного происхождения.
По делу проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU