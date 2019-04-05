2019-04-05T08:52:37+03:00
Происшествия

В Саратове полиция обнаружила плантацию конопли

Задержаны два предполагаемых растениевода
Дарья Вострикова
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Вчера, 4 апреля, в 15:10 полиция Ленинского района доставила в отдел из гаража кооператива «Строитель-80» на 2-й Песочной улице 33-летнего владельца помещения и его 31-летнего приятеля.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в гараже стражи порядка обнаружили теплицу, где росли два куста конопли, а также банку из-под кофе с неизвестным веществом растительного происхождения.

По делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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