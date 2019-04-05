В Саратове рецидивист вытащил деньги из кармана куртки пенсионера

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-05T08:49:11+03:00

Мужчина шесть раз привлекался к уголовной ответственности

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Вчера, 4 апреля, полиция Кировского района раскрыла кражу у 71-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 12:30 до 12:40 неизвестный в торговом комплексе на улице Московской, 152, украл из его левого кармана куртки 1,9 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали. Им оказался шесть раз судимый 46-летний мужчина.

На него завели уголовное дело, а похищенное изъяли.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU