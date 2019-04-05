В Саратове рецидивист вытащил деньги из кармана куртки пенсионера
Мужчина шесть раз привлекался к уголовной ответственности
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Вчера, 4 апреля, полиция Кировского района раскрыла кражу у 71-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 12:30 до 12:40 неизвестный в торговом комплексе на улице Московской, 152, украл из его левого кармана куртки 1,9 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали. Им оказался шесть раз судимый 46-летний мужчина.
На него завели уголовное дело, а похищенное изъяли.
Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU