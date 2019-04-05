Уволен министр финансов Саратовской области
В пресс-службе губернатора Валерия Радаева подтвердили увольнение министра финансов Саратовской области Станислава Кошелева.
Кошелев уволен по собственному желанию, с сегодняшнего числа, 5 апреля.
И.о. министра назначена первый зам Вероника Гаврилова. Она уже исполняла обязанности министра после увольнения в конце мая Александра Выскребенцева.
Станислав Кошелев был утвержден в должности министра областной думой 26 сентября
В своем выступлении тогда Кошелев обозначил основной приоритет – снижение госдолга области. С тех пор объем долга снизился с 50,3 млрд рублей до 47,9 млрд.
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ИСТОЧНИК KP.RU