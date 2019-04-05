2019-04-05T09:43:08+03:00
Политика

Уволен министр финансов Саратовской области

Главным по финансам в регионе снова стала женщина
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Станислав КошелевСтанислав КошелевФото: Александр Уриевский
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В пресс-службе губернатора Валерия Радаева подтвердили увольнение министра финансов Саратовской области Станислава Кошелева.

Кошелев уволен по собственному желанию, с сегодняшнего числа, 5 апреля.

И.о. министра назначена первый зам Вероника Гаврилова. Она уже исполняла обязанности министра после увольнения в конце мая Александра Выскребенцева.

Станислав Кошелев был утвержден в должности министра областной думой 26 сентября

В своем выступлении тогда Кошелев обозначил основной приоритет – снижение госдолга области. С тех пор объем долга снизился с 50,3 млрд рублей до 47,9 млрд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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