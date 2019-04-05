На «Стрелке» в Саратове оборвался контактный провод трамвая
Вагоны встали
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В Кировском районе Саратова встали трамваи №3.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, оборвался контактный провод.
- Была там в этот момент, когда упал провод, — треск, искры, ощущение, что со всех сторон стреляют. Страшно... Провод оборвался, — написала пользователь соцсети «Вконтакте» Марина Гончарова.
По данным группы «Трамваи и троллейбусы Саратова», трамваи встали в районе остановки «Стрелка» в сторону Мирного переулка.
ИСТОЧНИК KP.RU