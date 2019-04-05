Двух пенсионеров госпитализировали после столкновения «шестерки» и маршрутки в Энгельсе
По версии следствия, пожилой водитель ВАЗ не уступил дорогу микроавтобусу
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Стали известны подробности ДТП, которое случилось утром 4 апреля в Энгельсе.
Как сообщили «КП-Саратов» в УГИБДД области, авария произошла в 08:15 на Волжском проспекте.
Предварительно установлено, что 77-летний водитель ВАЗ-2106 при развороте не уступил дорогу микроавтобусу Ford маршрута №214, которым управлял 50-летний мужчина.
В результате аварии были госпитализированы водитель и 80-летняя пассажирка «шестерки».
ИСТОЧНИК KP.RU