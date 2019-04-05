2019-04-05T08:28:02+03:00
Происшествия

Двух пенсионеров госпитализировали после столкновения «шестерки» и маршрутки в Энгельсе

По версии следствия, пожилой водитель ВАЗ не уступил дорогу микроавтобусу
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стали известны подробности ДТП, которое случилось утром 4 апреля в Энгельсе.

Как сообщили «КП-Саратов» в УГИБДД области, авария произошла в 08:15 на Волжском проспекте.

Предварительно установлено, что 77-летний водитель ВАЗ-2106 при развороте не уступил дорогу микроавтобусу Ford маршрута №214, которым управлял 50-летний мужчина.

В результате аварии были госпитализированы водитель и 80-летняя пассажирка «шестерки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция Балаковского района раскрыла мошенничество при покупке перфоратора в интернете
Панков: Много не надо для продвижения вперед, нужно душевное отношение к своим людям
В Саратове двое мужчин угнали машину и сдали ее на металлолом
Саратовцам рекомендовали слушать хорошую музыку для избавления от депрессии
Юный паренек из Саратовской области обворовал дом на 33 тыс. рублей
В Заводском районе рецидивист оставил женщину без мобильного телефона
Лже-сотрудник «Радио Энерджи» выманил у жителей Саратовской области 153 тыс. рублей
Во время перестрелки в Саратове пострадал водитель фуры
Три района Саратовской области презентуют себя на Театральной площади
Саратовские медики платят по 100 тыс. рублей, чтобы не вернуться в село
К месту приземления Гагарина из Энгельса пустят праздничный маршрут
Под Саратовом освободившийся из тюрьмы мужчина обматерил полицейского
Саратовский прыгун в воду взял бронзу первенства России