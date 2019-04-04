2019-04-04T21:41:09+03:00
Происшествия

Пьяный вор-дебошир пытался зарезать полицейского

Он напал на полицейского, который пришел его опрашивать по указанию пострадавших соседей
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Следователи завершили работу над делом 44-летнего ранее неоднократно судимого жителя Саратовского района, которого обвиняют в кражах, похищении документов и нападении на сотрудника полиции при исполнении.

В феврале житель коммунальной квартиры в поселке Красный Текстильщик украл из комнаты 55-летней соседки 4150 рублей и бытовую химию, а также продукты. В те же дни он обокрал 70-летнюю женщину, проживающей в том же доме, унес ее паспорт и сберегательную книжку. Продукты украденные у соседок он съел, деньги потратил, документы спрятал.

25 февраля уполномоченный полиции прибыл для опроса пострадавшей 55-летней женщины, которая указала на соседа. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения рецидевист давать объяснения отказался и, схватив нож, попытался нанести участковому полиции удар в живот, а когда не получилось, ударил несколько раз кулаком в голову. После этого полицейский обезвредил дебошира.

После заключения под стражу рецидивист вину признал, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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