2019-04-04T18:38:59+03:00
Происшествия

В Балаково спасатели сняли с отколовшейся льдины двух девушек

Вызвал помощь сотрудник кафе "Наполеон"
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Спасение двух незадачливых девушек. Фото областной службы спасенияСпасение двух незадачливых девушек. Фото областной службы спасения
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В Балаково Саратовской области днем 4 апреля спасатели облспаса выехали на канал возле пляжа в 1-м микрорайоне, напротив дома по улице Менделеева 16/1. Там две девушки 15 лет отплыли от кафе «Наполеон» по воде канала на льдине.

В службу спасения позвонил сотрудник кафе.

Прибывшие спасатели добрались до подростков и переправили их на берег, никто не пострадал. Как рассказал "КП-Саратов" начальник облспаса Юрий Юрин, сотрудник успел добраться до льдины, пока она не начала разваливаться, выдал спасательные жилеты и на резиновой лодке доставил к суше.

- Состояние спасенных нормальное, они в порядке, - сказал Юрин.

По предваительным данным, девушки гуляли по берегу, и не заметили, как льдина откололась. В результате их снимали с нее в 50 метрах от берега.

Как они там оказались, объяснить они не смогли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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