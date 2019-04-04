В Саратове школьницу госпитализировали после распыления газового баллончика
У девочки аллергия
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В комитете по образованию Саратова прокомментировали инцидент с распылением баллончика в школе №86.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, баллончик распылили 4 апреля после 4-го урока между 1 и 2-м этажами.
Всех учеников вывели из здания, было проведено проветривание. Однако одну ученицу пришлось госпитализировать уже из дома. У девочки обнаружилась аллергическая реакция на перцовые препараты. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.
По данному факту начата служебная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU