В Саратове и Энгельсе пройдет забег ко Всемирному дню космонавтики

СЕГОДНЯ 16:33 2019-04-04T16:33:38+03:00

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В Саратове и Энгельсе 7 апреля, в воскресенье, пройдет легкоатлетический забег, посвященный Всемирному дню космонавтики. Он состоится на территории области в 42 раз.

- Сбор участников — напротив консерватории с 09:00 до 09:40. Старт пробега — 10:00, — сообщили «КП-Саратов» в Минспорте региона.

В Саратове маршрут пройдет по проспекту Кирова — улица Горького — Московская — Чернышевского — Большая Горная — мост через Волгу (тут кончается трехкилометровая дистанция для любителей).

Дальше участники едут на автобусах до Энгельса. В 10:40 их высаживают на Предмостовой площади, они переходят через железнодорожные пути на Рыбную улицу, по ней 8 км до выезда из Энгельса на Волжском проспекте. Вскоре автобусы везут бегунов до поворота на Гагаринское поле и уже оттуда они бегут на скорость 3 км до стелы приземления первого космонавта планеты.

Напомним, в связи с легкоатлетическим забегом в воскресенье в Саратове перекроют часть улиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU