В центре Саратова до полуночи отключили воду

СЕГОДНЯ 15:53 2019-04-04T15:53:42+03:00

Это связано с аварией на водопроводе

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В Саратове сегодня, 4 апреля, до полуночи не будет воды на нескольких улицах центра города.

- В список попали участок Кутякова от Радищева до Горького, Гоголя от Радищева до Мясницкой и нечетные номера домов на Радищева от Кутякова до Зарубина, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Воду пришлось отключить из-за аварии на водопроводе.

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ИСТОЧНИК KP.RU