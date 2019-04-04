В центре Саратова до полуночи отключили воду
Это связано с аварией на водопроводе
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В Саратове сегодня, 4 апреля, до полуночи не будет воды на нескольких улицах центра города.
- В список попали участок Кутякова от Радищева до Горького, Гоголя от Радищева до Мясницкой и нечетные номера домов на Радищева от Кутякова до Зарубина, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Воду пришлось отключить из-за аварии на водопроводе.
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ИСТОЧНИК KP.RU