Лидерами года Саратовской области стали 77 предприятий и предпринимателей

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-04T16:38:44+03:00

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В музее «Россия — моя история» в Саратове сегодня, 4 апреля, прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер года», которые были выбраны читательским жюри газеты «АиФ-Саратов».

Замминистра промышленности и энергетики Саратовской области Дмитрий Саратовский наградил победителей в сфере промышленности и выразил благодарность.

Фото Юлия Кекова

Сертификаты «Лидеров года — 2018» получили:

- ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» как «Лучшее предприятие Саратовской области в развитии природоохранной деятельности по итогам 2018 года»,

- Балаковская атомная станция как «Лучшее предприятие электроэнергетической отрасли Саратовской области по культуре безопасности по итогам 2018 года»,

- ООО «Газпром трансгаз Саратов» как «Лучшее предприятие газовой отрасли Саратовской области в сфере контроля качества производственной деятельности по итогам 2018 года»,

- АО ЭОКБ «Сигнал» имени А.И. Глухарева как «Лучшее предприятие оборонно-промышленного комплекса Саратовской области в социальной сфере и научно-исследовательской деятельности по итогам 2018 года»,

- АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» как «Лучшее предприятие Саратовской области в сфере разработки и производства бортового оборудования для российских вертолетов по итогам 2018 года»,

- ПАО «МРСК Волги» как «Лучшее предприятие электроэнергетической отрасли Саратовской области по обеспечению надежности электроснабжения по итогам 2018 года»,

- ООО Завод «Газпроммаш» как «Лучшее машиностроительное предприятие Саратовской области по производству газового оборудования по итогам 2018 года»,

- ООО ЭТЗ «ГЭКСАР» как «Лучшее социально ориентированное предприятие Саратовской области по итогам 2018 года»,

- ООО «СТАММ» как «Народный региональный бренд»,

- ООО «Авангард» как «Лучшее предприятие Саратовской области по производству почвообрабатывающего оборудования по итогам 2018 года»,

- Саратовский филиал ООО «АЛЬКОРР» как «Лучшая сеть автозаправочных комплексов Саратовской области по итогам 2018 года».

Фото Юлия Кекова

Сертификаты лауреатам в сфере строительства вручила Марина Лобанова, замминистра строительства и ЖКХ, главный архитектор Саратовской области:

- АО «Энгельсский кирпичный завод» - «Лучший кирпичный завод Саратовской области по итогам 2018 года»,

- ЗАО «ПП ЖБК-3» - «Лучшее строительное предприятие Саратовской области по реализации квартир в ипотеку по итогам 2018 года»,

- Константин Колесниченко, президент Группы компаний ЖБК-3 - «Лучший руководитель предприятия стройиндустрии Саратовской области по итогам 2018 года»,

- АО «Саратовстройстекло» - «Лучшее предприятие Саратовской области по производству стройматериалов по итогам 2018 года»,

- ООО Строительная компания «ФораМонолит» - «Лучшая строительная компания Саратовской области по итогам 2018 года».

Фото Юлия Кекова

Депутат Саратовской облдумы, председатель саратовского регионального отраслевого объединения работодателей «Совет дорожников и транспортников» Николай Семенец наградил победителей в сфере дорожного строительства:

- АО «Автогрейд» - «Лучшее дорожно-строительное предприятие Саратовской области по итогам 2018 года»,

- ООО «Мостстрой» - «Лучшее предприятие Саратовской области по ремонту мостов и дорог по итогам 2018 года»,

- ООО «Конвектор» - «Лучшее предприятие по производству и монтажу элементов обустройства автомобильных дорог в 2018 году».

Фото Юлия Кекова

Победителей в сфере сельского хозяйства наградил Александр Качанов, председатель профсоюза работников АПК, представитель общественного совета при минсельхозе области:

- ФГБУ «Саратовская МВЛ» - «Лучшая ветеринарная лаборатория Саратовской области по итогам 2018 года»,

- ООО «Степное» - «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Саратовской области по итогам 2018 года»

- КФХ Ряснянский Ю.А. - «Самый сплоченный сельскохозяйственный коллектив»,

- КФХ Чернова А.Г. - «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Саратовской области по итогам 2018 года»,

- КФХ Акимова Ю.В. - «Лучшее сельскохозяйственное предприятие комплексного развития Саратовской области по итогам 2018 года»,

- ООО «Родина» - «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Саратовской области по итогам 2018 года»,

- ООО «Товарное хозяйство» - «Лучшее перерабатывающее предприятие Саратовской области по производству подсолнечного масла по итогам 2018 года»,

- ИП Анохина В.В. - «Лучшее фермерское хозяйство Саратовской области по итогам 2018 года»,

- ИП глава КФХ Абдуллаев Н.А. - «Лучшее многопрофильное сельскохозяйственное предприятие Саратовской области по итогам 2018 года»,

- ООО «СНАП» - «Надежное партнерство»,

- ИП Семикин И.П. - «Лучшее фермерское хозяйство Саратовской области по итогам 2018 года»,

- КФХ Шапошников С.Г. - «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Саратовской области по итогам 2018 года»,

- ООО «Агротехнаучцентр» - «Научный прорыв года в сельхозмашиностроении»,

- СПОК «Гарант-Кредит» - «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив Саратовской области по итогам 2018 года»,

- СПКК «Доверие» - «Самый добросовестный потребительский кооператив».

Фото Юлия Кекова

Депутат Евгений Ковалев, депутат областной думы, главный врач ГУЗ «Саратовский областной госпиталь для ветеранов войн», наградил победителей в сфере здравоохранения:

- ГУЗ СО «Петровская районная больница» - «Лучшая динамично развивающаяся районная больница Саратовской области по итогам 2018 года»,

- Клиника «Миннесота» - «Лучшая частная медицинская наркологическая и психотерапевтическая клиника Саратовской области по итогам 2018 года»,

- Сарклиник - «Лучший детский медицинский центр»,

- ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - «Лучшее социальное учреждение Саратовской области по итогам 2018 года»,

- ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - «Лучшее учреждение социальной защиты в сфере оздоровления граждан»,

- ГАУ СО «Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - «Лучшее комфортное социальное учреждение»,

- ГАУ СО «Хвалынский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - «Милосердие и доброта»,

Фото Юлия Кекова

Марина Шипулина, консультант минобразования Саратовской области вручила сертификаты победителям в сфере ВУЗы и образование:

- СГАУ имени Н.И. Вавилова - «Лучшее высшее учебное заведение Саратовской области по итогам 2018 года»,

- ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации - «Профессиональная адаптация граждан»,

- ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» - «Образовательные стратегии будущего в среднеспециальном образовании»,

- ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» - «Лучшее профессиональное образовательное учреждение»,

- ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологии и менеджмента» - «Лучшее образовательное учреждение среднего профессионального образования по итогам 2018 года»,

- ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» - «Лучший волонтерский центр»,

- ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» - «Лучшее образовательное учреждение Саратовской области в инновационной, многопрофильной подготовке конкурентноспособных рабочих кадров по итогам 2018 года»,

- МАОУ «Физико-технический лицей № 1» - «Лучшее общеобразовательное учебное заведение Саратовской области по итогам 2018 года»,

- ЦМИТ «Инноватор» ФГБОУ СО «Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова» - «Технологии будущего в образовании»,

- Центр молодежного инновационного творчества «ЦентрИТ» - «Лучшее учреждение молодежного инновационного творчества Саратовской области по итогам 2018 года»,

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67 имени О.И. Янковского» - «Лучшее общеобразовательное учреждение — хранитель традиций»,

- ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа № 2 имени В.В. Талалихина» - «Патриотические традиции»,

- МБУДО «ДШИ №3 ЭМР» - «Лучшая школа искусств Саратовской области по итогам 2018 года»,

- Начальная общеобразовательная школа № 238 - «Ранняя профориентация школьников»,

- ЧОУ ДПО «Саратовнедра» - «Лучшее учебное учреждение дополнительного профессионального образования Саратовской области по итогам 2018 года»,

- ДООЦ «Дубки» - «Лучший оздоровительно-образовательный центр по итогам 2018 года»,

Фото Юлия Кекова

В сфере жилищно-коммунального хозяйства награды вручила Марина Лобанова, замминистра строительства и ЖКХ, главный архитектор Саратовской области:

- ООО «Лифттехсервис» - «Лучшая лифтовая компания Саратовской области по итогам 2018 года»,

- Сергей Макаров, директор ООО «Лифттехсервис» - «Лучший руководитель лифтовой компании Саратовской области по итогам 2018 года»,

- ООО «Энергия-1» - «Лучшая управляющая компания сферы ЖКХ Саратовской области по итогам 2018 года»,

- Галина Верещагина, финансовый директор ООО «Энергия-1» - «Лучший руководитель УК в сфере ЖКХ Саратовской области по итогам 2018 года»,

- ООО УК «Гермес» - «Лучшая управляющая компания»,

- ООО «Вектор-С» - «Технологии на благо человека».

Фото Юлия Кекова

В сфере туризм и сервис награду вручила Наталья Шустикова, референт отдела государственного регулирования туристской деятельности комитета по туризму Саратовской области:

- Сеть отелей «Мираж» - «Лучшая сеть отелей Саратовской области по итогам 2018 года»,

- Отель «LEXX» - «Лучший отель Саратовской области по итогам 2018 года»,

- ООО «Кулинар» - «Лучшее предприятие Саратовской области по организации детского общественного питания по итогам 2018 года»,

- Кафе «Околица» Ртищевского района - «Лучшее малое предприятие общественного питания Саратовской области по итогам 2018 года»,

- ООО «Ацтек» - «Лучший поставщик горячего питания и организатор торжеств по итогам 2018 года».

- Цветочная база №1 - «Лучшая организация по продаже живых цветов по итогам 2018 года».

Замдиректора еженедельника «АиФ-Саратов» Игорь Голишников отметил, что конкурс «Лидер года» проходит уже 11 лет, с 2008 года.

- За это время сотни предприятий Саратовской области, деятелей культуры, спорта, общественников, ветеранов становились победителями по итогам голосования читателей «АиФ-Саратов». В конкурсе «Лидер года» есть несколько постоянных участников, которые ежегодно признаются лучшими в своих отраслях. Главное то, что победители выбираются именно читателями в течении всего года. Мы пишем только о лучших представителях Саратовской области, которые внесли весомый вклад в развитие гражданского общества, экономику региона, культуру, искусство, спорт, науку. Они действительно лидеры и некоторые вышли на российский и даже мировой уровень, — рассказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU