Чиновники уверяют, что ограду на Театральной площади сняли для ремонта

СЕГОДНЯ 15:07 2019-04-04T15:51:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации Волжского района Саратова прокомментировали поредевшую чугунную ограду на Театральной площади.

По словам чиновников, забор в сквере имени Радищева был демонтирован сотрудниками комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

Утверждается, что сделано это было «для проведения ремонтных работ», после завершения которых «секции ограды будут установлены на прежнее место».

По мнению городских чиновников, таким образом фрагменты забора изъяты для ремонтаФото: Екатерина Семенова

При этом корреспондент «КП-Саратов» убедился, что в сквере пропали не только целые секции, но выломаны отдельные фрагменты. Сложно сказать, как рабочие будут возвращать на место части чугунной конструкции.

Напомним, по факту пропажи забора полиция начала проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU