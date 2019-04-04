Чиновники уверяют, что ограду на Театральной площади сняли для ремонта
В администрации Волжского района Саратова прокомментировали поредевшую чугунную ограду на Театральной площади.
По словам чиновников, забор в сквере имени Радищева был демонтирован сотрудниками комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.
.Фото: Екатерина Семенова
Утверждается, что сделано это было «для проведения ремонтных работ», после завершения которых «секции ограды будут установлены на прежнее место».
По мнению городских чиновников, таким образом фрагменты забора изъяты для ремонтаФото: Екатерина Семенова
При этом корреспондент «КП-Саратов» убедился, что в сквере пропали не только целые секции, но выломаны отдельные фрагменты. Сложно сказать, как рабочие будут возвращать на место части чугунной конструкции.
.Фото: Екатерина Семенова
Напомним, по факту пропажи забора полиция начала проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU