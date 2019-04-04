В Саратове убийце друга отказались смягчать срок

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-04T14:45:35+03:00

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Суд признал виновным 41-летнего саратовца в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что вечером 8 января 2015 года пьяный мужчина находился в квартире одного из домов на Смурском переулке. Знакомый обвинил его в оскорблении женщины, которая была с ними. Тот взял нож и ударил обидчика в спину, из-за чего тот скончался на месте.

Суд назначил убийце девять лет исправительной колонии строгого режима.

Тот подал апелляцию на смягчение приговора, посчитав, что совершенное в пьяном угаре преступление вовсе не отягчающее обстоятельство, а также напомнил следствию, что у него родились два близнеца, без него семье будет очень плохо.

Однако разжалобить служителей Фемиды ему не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU