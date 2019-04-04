Молодые закладчики из Саратова осуждены за оптовую партию наркотиков

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-04T14:35:51+03:00

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Октябрьский районный суд признал двух 18-летних саратовцев виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что парни получили через интернет адрес тайника, откуда 22 мая 2018 года они забрали оптовую закладку наркотиков. Часть вещества они раскидали по 18 сверткам и разложили 28 мая, а остаток хранили при себе.

С ним же их и задержала в тот день полиция.

Одному из парней дали десять, а второму шесть лет исправительной колонии строгого режима.

Один из осужденных подал апелляцию на обжалование приговора, однако смягчать ему наказание судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU