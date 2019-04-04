Молодые закладчики из Саратова осуждены за оптовую партию наркотиков
Октябрьский районный суд признал двух 18-летних саратовцев виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что парни получили через интернет адрес тайника, откуда 22 мая 2018 года они забрали оптовую закладку наркотиков. Часть вещества они раскидали по 18 сверткам и разложили 28 мая, а остаток хранили при себе.
С ним же их и задержала в тот день полиция.
Одному из парней дали десять, а второму шесть лет исправительной колонии строгого режима.
Один из осужденных подал апелляцию на обжалование приговора, однако смягчать ему наказание судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда отказалась.
ИСТОЧНИК KP.RU