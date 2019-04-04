2019-04-04T14:35:51+03:00
Происшествия

Молодые закладчики из Саратова осуждены за оптовую партию наркотиков

Они успели разложить часть вещества
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Октябрьский районный суд признал двух 18-летних саратовцев виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что парни получили через интернет адрес тайника, откуда 22 мая 2018 года они забрали оптовую закладку наркотиков. Часть вещества они раскидали по 18 сверткам и разложили 28 мая, а остаток хранили при себе.

С ним же их и задержала в тот день полиция.

Одному из парней дали десять, а второму шесть лет исправительной колонии строгого режима.

Один из осужденных подал апелляцию на обжалование приговора, однако смягчать ему наказание судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Убийце друга за оскорбление женщины из Саратова отказались смягчать срок
За хищение полмиллиона рублей бухгалтер полиции в Аткарске отделалась условным сроком
Пьяный москвич за рулем иномарки оскорбил полицейского в саратовском селе
Насильнику из Саратова не удалось сбежать от наказания на поезде
В Саратове дети пробираются на спортзанятия через торговцев
В Саратовской области для дачников пустят четыре электрички
В Саратовской области на выходные закроют два железнодорожных переезда
В Саратове в марте закрыли семь люков
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
В Пугачеве поймали торговцев опасной мукой и картофелем
Обвиняемого в обмане дольщиков «Оптимист-2000» и «Рубин» выпускают из-под ареста
В Саратове ликвидировали несанкционированную свалку
Аграрии Саратовской области получили 556,2 млн рублей поддержки
Губернатор Валерий Радаев поздравил Героя Советского Союза Георгия Платонова с днем рождения
В Саратове мужчина лишился телефона в такси
ГД приняла в первом чтении поправки в закон о госзакупках в сфере культуры
В Саратове из гипермаркета вор унес черный сейф с деньгами
Социальная акция «Зажги синим!» прошла в энгельсском центре «Семья»