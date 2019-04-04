За хищение полмиллиона рублей бухгалтер полиции в Аткарске отделалась условным сроком

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-04T14:34:11+03:00

Ее уволили из органов внутренних дел

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В Саратовской области вынесен приговор бывшему бухгалтеру отдела полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, Наталью Мальчикову признали виновной в хищении в крупном размере.

В ходе расследования было установлено, что Мальчикова, будучи ведущим бухгалтером ОМВД по Аткарскому району, с 2017 по 2018 годы, в течение 17 месяцев, вносила ложные сведения в списки на зарплату. Средства она переводила на расчетные счета себя и своего мужа, который также является сотрудником органов внутренних дел. Общая сумма похищенного превысила 500 тыс. рублей.

Мальчикова полностью признала вину и частично возместила ущерб — на 200 тыс. рублей.

Суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Также она обязана возместить остаток суммы в размере 375 772 рубля.

По информации ГУ МВД России по Саратовской области Мальчикова уволена из органов внутренних дел, а руководители ОМВД России по Аткарскому району привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU