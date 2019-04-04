2019-04-04T14:20:48+03:00
Происшествия

Пьяный москвич за рулем иномарки оскорбил полицейского в саратовском селе

На переднем сиденье его машины нашли ружье и боеприпасы
Ольга Муравлёва
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Следователи Саратовской области направили в суд завершенное уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Московской области. Его обвиняют в оскорблении полицейского при исполнении.

- Следствие считает, что ночью 5 января 2019 года мужчина ехал по улице Балтая на своей «Тойота Лэнд Крузер» в пьяном виде. В село он прибыл, чтобы навестить родственников на новогодние праздники. Его остановили инспекторы ДПС. Во время проверки на переднем сиденье у него нашли охотничье ружье и боеприпасы. Об этом правоохранители доложили руководству полиции, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Один из представителей отдела прибыл на место и разъяснил водителю, что он виноват в неправильной перевозке оружия. Ему предложили показать документы на огнестрел. В ответ на это нарушитель обматерил полицейского.

После этого мужчина признал свою вину. Дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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