Пьяный москвич за рулем иномарки оскорбил полицейского в саратовском селе
Следователи Саратовской области направили в суд завершенное уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Московской области. Его обвиняют в оскорблении полицейского при исполнении.
- Следствие считает, что ночью 5 января 2019 года мужчина ехал по улице Балтая на своей «Тойота Лэнд Крузер» в пьяном виде. В село он прибыл, чтобы навестить родственников на новогодние праздники. Его остановили инспекторы ДПС. Во время проверки на переднем сиденье у него нашли охотничье ружье и боеприпасы. Об этом правоохранители доложили руководству полиции, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Один из представителей отдела прибыл на место и разъяснил водителю, что он виноват в неправильной перевозке оружия. Ему предложили показать документы на огнестрел. В ответ на это нарушитель обматерил полицейского.
После этого мужчина признал свою вину. Дело направили в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU