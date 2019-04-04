Насильнику из Саратова не удалось сбежать от наказания на поезде

СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-04T14:32:31+03:00

Суд отправил его в колонию строгого режима

Изменить размер текста: A A

Суд признал виновным 31-летнего жителя Советского района в изнасиловании.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, мужчина 21 декабря 2018 года вечером пил спиртное в гостях у друзей, в одном из поселков Советского района. Ранее он получил условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы.

Хозяин жилища сделал ему замечание насчет недостойного поведения. В ответ на это мужчина подрался с обидчиком и надавал таких тумаков, что тот ушел из дома.

Злоумышленник заметил, что остался наедине с 40-летний хозяйкой дома и изнасиловал ее, после чего ушел.

Та сразу же сообщила родственникам, которые вызвали полицию.

Полиция задержала насильника на вокзале, когда он пытался покинуть город на поезде.

Еще до окончания следствия он полностью признал свою вину.

В итоге ему назначили четыре года и два месяца колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU