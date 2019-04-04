В Саратовской области для дачников пустят четыре электрички
Они начнут ходить с 27 апреля
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В преддверии дачного сезона АО «Саратовская ППК» пустит для любителей отдыха в огороде четыре рейса пригородных поездов.
Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, они начнут ходить с 27 апреля.
Рейсы будут ходить каждую среду, субботу и воскресенье:
- №6471 Примыкание — Аткарск: отправление в 05:49, прибытие в 8:35
- №6418 Аткарск — Примыкание: отправление в 18:45, прибытие в 21:39,
- №6311 Примыкание — Сухой Карабулак: отправление в 05:22, прибытие в 8:40,
- №6128 Сухой Карабулак — Анисовка: отправление в 17:00, прибытие в 20: 24,
Время отправления и прибытия поездов — местное.
ИСТОЧНИК KP.RU