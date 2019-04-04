2019-04-04T14:07:56+03:00
Общество

В Саратовской области на выходные закроют два железнодорожных переезда

Ограничения вводятся из-за ремонта
Дарья Вострикова
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В будущие выходные, 6 и 7 апреля, с 9:00 до 18:00 закроют два железнодорожных переезда, находящихся в Саратовском и Красноармейском муниципальных районах.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, один из них находится на 16 км станции Багаевка трассы станция Багаевка — село Александровка, а второй на 96 км перегона Карамыш — Россоша через поселок Каменка.

Объехать ограничения в первом случае можно через переезд на 13 км трассы Саратов — поселок Красный Текстильщик, а во втором через переезд на 87 км трассы станции Карамыш.

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям, которые вводятся из-за ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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