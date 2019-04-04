В Саратове в марте закрыли семь люков
Работы продолжаются
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Во Фрунзенском районе Саратова продолжают восстанавливать крышки люков смотровых колодцев. Эта тема обсуждается с представителями ресурсоснабжающих и управляющих организаций.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, опасные участки временно ограничивают и на этих местах устанавливают заграждающие конструкции. В администрации района работает «горячая линия». Жители могут обратиться по телефону: 65-98-76
За март в городе закрыли семь люков.
ИСТОЧНИК KP.RU