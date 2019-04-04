2019-04-04T14:06:19+03:00
Общество

В Саратове встали трамваи четырех маршрутов

Причина этого — неисправность вагона
Дарья Вострикова
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Сегодня, 4 апреля, в 14:45 на перекрестке Мирного переулка и улицы Советская в Саратове остановилось движение трамваев №№3, 9, 10 и 11 из-за неисправности вагона.

В группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что трамваи №3 едут от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения нет.

«Девятки» и «десятки» от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка проследуют только до Детского парка.

Путь трамваев №11 от 6-го квартала закончится на улице Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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