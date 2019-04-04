2019-04-04T14:04:03+03:00
Общество

В Саратове ликвидировали несанкционированную свалку

Оттуда вывезли 52,5 кубометра отходов
Дарья Вострикова
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Вчера, 3 апреля, рабочие убрали Советскую, Чапаева, Радищева, Мичурина, Рахова, Чернышевского, Горького, Вольскую, Большую Садовую, Политехническую и 2-ю Садовую улицы города.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, была устранена стихийная свалка на Дегтярной улице. Оттуда вывезли 52,5 кубометра отходов.

Кроме того, в порядок приводятся ограждения на улице Чернышевского, на участке от Шелковичной до Вольской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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