Аграрии Саратовской области получили 556,2 млн рублей поддержки
Средства выделялись по трем направлениям
Изменить размер текста:
Сельхозпроизводители Саратовской области получили 556,2 млн рублей поддержки в области растениеводства за счет бюджетов двух уровней.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, по поручению губернатора Валерия Радаева на лицевые счета граждан средства перечислены до 1 апреля.
Деньги выделялись по трем направлениям: производство овощей открытого грунта, семян подсолнечника, а также посевные площади, занятые зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами.
ИСТОЧНИК KP.RU