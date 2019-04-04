2019-04-04T14:02:40+03:00
Общество

Аграрии Саратовской области получили 556,2 млн рублей поддержки

Средства выделялись по трем направлениям
Дарья Вострикова
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Сельхозпроизводители Саратовской области получили 556,2 млн рублей поддержки в области растениеводства за счет бюджетов двух уровней.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, по поручению губернатора Валерия Радаева на лицевые счета граждан средства перечислены до 1 апреля.

Деньги выделялись по трем направлениям: производство овощей открытого грунта, семян подсолнечника, а также посевные площади, занятые зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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