2019-04-04T14:01:25+03:00
Общество

Губернатор Валерий Радаев поздравил Героя Советского Союза Георгия Платонова с днем рождения

Ветерану исполнилось 96 лет
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил с днем рождения Героя Советского Союза Георгия Федоровича Платонова. Сегодня ему исполнилось 96 лет.

Глава региона поблагодарил Георгия Федоровича, жизненный путь которого стал примером беззаветного служения Родине.

- Низкий вам поклон за ваш подвиг, за любовь к родной земле, за все, что вы сделали для многих поколений соотечественников, — сказал Валерий Радаев и пожелал ветерану крепкого здоровья.

Георгий Федорович также поздравил губернатора с прошедшим днем рождения, пожелав добра, счастья и успехов.

Георгий Платонов родился 4 апреля 1923 года в городе Хвалынске.

В 1941 году окончил среднюю школу, в 1942 — Оренбургское кавалерийское училище, в 1943 — высшую офицерскую кавалерийскую школу.

Командовал эскадроном 62-го гвардейского полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии, с июля 1943 года до Победы сражался на Западном и первом Белорусском фронтах, принимал участие в боях под Сычевкой и Ржевом, освобождении Белоруссии, Польши, боях на территории Германии. Трижды ранен.

За боевые отличия и безупречную службу в Советской Армии награжден орденом «Отечественной войны 2 степени», орденом «Красной Звезды», медалями «За взятие Берлина» и «За освобождение Варшавы».

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» присвоено Георгию Фёдоровичу 24 марта 1945 года за отвагу и мужество, проявленные в боях за освобождение польских городов Томашув, Янкув, Яроцин и при форсировании реки Одер.

С 1945 по 1967 г. г. Георгий Платонов — военный комиссар Марксовского района.

Семнадцать лет возглавлял 1 отдел Главного управления мелиорации.

Имеет двух сыновей, пятерых внуков, семерых правнуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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