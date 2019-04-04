ГД приняла в первом чтении поправки в закон о госзакупках в сфере культуры

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-04T13:56:51+03:00

Вячеслав Володин подчеркнул, что поправки стали результатом диалога между Госдумой и творческим сообществом

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Государственная дума на пленарном заседании в четверг, 4 апреля, приняла в первом чтении поправки в закон «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по вопросу совершенствования отдельных положений в сфере культуры.

- Поправки в закон о госзакупках, существенно упрощающие его применение в сфере культуры, стали результатом диалога между Государственной думой и творческим сообществом — нашими ведущими режиссерами, актерами, музыкантами, руководителями музеев и библиотек, — сказал парламентским журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры дал поручение правительству подготовить изменения в закон.

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- Законопроект позволит упростить проведение закупок для съемок фильмов, театральных постановок, проведения концертов или выставок. Важно не допустить ситуаций, когда из-за бюрократической волокиты режиссер не может заменить декорации в спектакле или филармония не может закупить необходимые музыкальные инструменты. Изменения в закон создают условия для творчества, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Он также добавил, что в ГД создана рабочая группа по проведению анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

- Мы продолжаем комплексно анализировать данный закон, чтобы подготовить предложения, позволяющие сделать закупочные процедуры более эффективными, что позволит повысить качество предоставляемых услуг или товаров, — резюмировал председатель ГД.

Что предложено в законопроекте

В ходе обсуждения законопроекта Вячеслав Володин отметил, что не надо откладывать рассмотрение законопроекта во втором и третьем чтении, чтобы «на следующей неделе нам выйти на принятие». Он добавил, что 9 апреля проект может быть рассмотрен во втором чтении, а 10 апреля — в третьем.

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по вопросу совершенствования отдельных положений в сфере культуры) был внесен 24 декабря 2018 года депутатами. В числе авторов председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, а также депутаты, представляющие различные политические фракции Государственной думы.

Изменения в законодательство о госзакупках подготовлены с учетом специфики деятельности творческих организаций.

Их представители неоднократно указывали на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются при закупках. Предложенные изменения, в частности, предусматривают прямой запрет на привлечение субподрядчиков и расширяют перечень оснований для закупок у единственного поставщика.

Как пояснила Елена Ямпольская, законопроект также даст «возможность театрам, музеям, концертным организациям не обосновывать цену контракта, если речь идет о закупке уникального произведения, уникальных ценностей, о закупке произведения того или иного конкретного автора».

- Мы даем возможность увеличить сумму на разовые единовременные закупки у единственного поставщика. Сейчас в законопроекте эта сумма увеличивается с 400 тыс. до 700 тыс. рублей, ко второму чтению, возможно, она будет немного скорректирована в меньшую сторону. И тем не менее это все равно существенное увеличение, — отметила парламентарий.

- Мы отдаем право учреждениям культуры в тех случаях, когда речь идет об объектах культурного наследия, о музейных, архивных памятниках, запретить субподряд. То есть не подпускать к памятникам и объектам культурного наследия людей, которые могут оказаться недостаточно профессиональными, — добавила она.

В обсуждении законопроекта также приняли участие председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель театра «Et cetera» Александр Калягин, генеральный директор Большого театра Владимир Урин и директор Государственного театра наций, генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина.

ИСТОЧНИК KP.RU