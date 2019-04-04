Социальная акция «Зажги синим!» прошла в энгельсском центре «Семья»
Специалисты Энгельсского центра социальной помощи семье и детям «Семья» ежегодно проводят социальную акцию, приуроченную ко Всемирному дню распространения информации об аутизме «Зажги синим!».
Ленты синего цвета — символ поддержки людей с данным заболеванием.
Специалисты отделения реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья раздавали в Энгельсе прохожим листовки, информирующие об аутизме.
Цель нынешней акции — привлечь общественное внимание к проблемам семей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра (РАС). По словам организаторов, им хотелось донести до населения, что дети с аутизмом должны иметь возможность общаться с разными детьми и как можно реже находиться в одиночестве.
ИСТОЧНИК KP.RU