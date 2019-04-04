В Саратове росгвардейцы вытащили пострадавшего водителя из машины

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-04T13:07:37+03:00

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В Саратове росгвардейцы оказали помощь мужчине, попавшему в ДТП.

- Во время патрулирования в Кировском районе сотрудники вневедомственной охраны увидели дорожно-транспортное происшествие. На улице Танкистов автомобиль Hyundai Sonata вылетел с проезжей части и врезался в дерево, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.

Двери иномарки оказались заблокированы, поэтому водитель не мог самостоятельно выбраться. Старшина Александр Максимов и старший сержант Алексей Абжетов пришли ему на помощь: вытащили пострадавшего из салона и оказали первую доврачебную помощь, а также вызвали медиков.

После этого они остались, чтобы обеспечить безопасность места аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU