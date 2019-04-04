Прокуратура нашла нарушения в организации питания балтайских школьников
Прокуратура Балтайского района вместе с ведущим специалистом-экспертом Центрального территориального отдела Роспотребнадзора региона выявила, что в школе и детском саду в селе Балтай постоянно нарушали законодательство в сфере организации питания несовершеннолетних.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, речь идет о требованиях санитарно-эпидемиологического законодательства. На пищеблоках моечные ванны и раковины для обработки посуды требовали замены, внутреннее покрытие эмали было с дефектами, что делало невозможным их качественную дезинфекцию.
После внесенного представления в учреждениях заменили смесители, ванны и раковины, а двух людей привлекли к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU