Прокуратура нашла нарушения в организации питания балтайских школьников

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-04T13:04:17+03:00

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Прокуратура Балтайского района вместе с ведущим специалистом-экспертом Центрального территориального отдела Роспотребнадзора региона выявила, что в школе и детском саду в селе Балтай постоянно нарушали законодательство в сфере организации питания несовершеннолетних.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, речь идет о требованиях санитарно-эпидемиологического законодательства. На пищеблоках моечные ванны и раковины для обработки посуды требовали замены, внутреннее покрытие эмали было с дефектами, что делало невозможным их качественную дезинфекцию.

После внесенного представления в учреждениях заменили смесители, ванны и раковины, а двух людей привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU