2019-04-04T13:00:15+03:00
Происшествия

Саратовскую УК оштрафовали за завышенные тарифы

Директор отдаст в казну 25 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Прокуратура Волжского района установила, что УК ООО «Комфортсити» незаконно начисляла жителям дома №3 на улице Менякина плату за коммунальные услуги.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, речь идет об отоплении и горячей воде с января по ноябрь 2018 года и за горячее водоснабжение на содержание общего имущества многоквартирного дома за период с января по апрель 2018 года. Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами за август 2018 года тоже начислялась с нарушениями.

Горожанам неправомерно прибавили более 21 тыс. рублей.

Суд признал, что директор УК совершил административное нарушение и обязал его отдать в казну 25 тыс. рублей. Собственникам дома провели перерасчет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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