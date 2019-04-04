Дом в Октябрьском ущелье Саратова ждет капремонт
Прокуратура Фрунзенского района выявила нарушения исполнения жилищного законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, выяснилось, что некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области» должна была привести в порядок дом №5 в Октябрьском ущелье Саратова. А именно — сделать крышу, еще в 2018 году.
Поскольку сейчас уже февраль 2019 года, но новой кровли нет, районная прокуратура подала на организацию судебный иск, который был удовлетворен.
После вступления решения суда в законную силу исполнительный лист будет направлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения.
ИСТОЧНИК KP.RU