Дом в Октябрьском ущелье Саратова ждет капремонт

СЕГОДНЯ 12:41 2019-04-04T12:56:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Фрунзенского района выявила нарушения исполнения жилищного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, выяснилось, что некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области» должна была привести в порядок дом №5 в Октябрьском ущелье Саратова. А именно — сделать крышу, еще в 2018 году.

Поскольку сейчас уже февраль 2019 года, но новой кровли нет, районная прокуратура подала на организацию судебный иск, который был удовлетворен.

После вступления решения суда в законную силу исполнительный лист будет направлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU