Саратовец избил своего друга до комы ради сотового телефона

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-04T12:53:25+03:00

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Прокуратура области следит за ходом расследования уголовного дела по факту разбойного нападения.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве, по версии следствия, 30 марта 2019 года ранее судимый за разбой 33-летний саратовец пил алкоголь в компании своих знакомых. Он опьянел, избил одного из друзей и отобрал у него сотовый телефон.

Сейчас пострадавший житель Октябрьского района находится в коме.

На злоумышленника завели уголовное дело, а отобранный телефон нашли и изъяли у него дома.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU