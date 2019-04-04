Саратовец избил своего друга до комы ради сотового телефона
Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Изменить размер текста:
Прокуратура области следит за ходом расследования уголовного дела по факту разбойного нападения.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве, по версии следствия, 30 марта 2019 года ранее судимый за разбой 33-летний саратовец пил алкоголь в компании своих знакомых. Он опьянел, избил одного из друзей и отобрал у него сотовый телефон.
Сейчас пострадавший житель Октябрьского района находится в коме.
На злоумышленника завели уголовное дело, а отобранный телефон нашли и изъяли у него дома.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU