В Кировском районе Саратова снесли ларек и мини-магазин

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-04T13:37:21+03:00

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Сегодня, 4 апреля, на 1-й Дачной в Ленинском районе снесли две незаконные постройки.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, администрация подавала в Арбитражный суд Саратовской области иски с требованием освободить занимаемые участки. Оно было удовлетворено, однако владельцы помещений не захотели избавляться от построек добровольно, поэтому судебные приставы перешли к принудительным действиям.

Демонтировали торговый павильон площадью 12 кв. м на пересечении улиц Алексеевская и Аптечная, а также мини-магазин площадью 40 кв. м на перекрестке Алексеевской и проспекта 50 лет Октября.

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Заместитель главы администрации Кировского района по экономике Юрий Проценко отметил, что такая работа будет продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU