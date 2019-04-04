Под Саратовом осудили группу юных домушников

СЕГОДНЯ 12:26 2019-04-04T12:41:08+03:00

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Суд признал виновными шестерых жителей Пугачевского района, которые совершили в общей сумме 14 преступлений.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, героями криминальной истории стали 19-летний Артем Оганисян, 21-летний Максим Челухов, 18-летний Дмитрий Мельник, 21-летний Павел Петренков, 18-летний Илья Федоров и 17-летний юноша. Самый молодой член банды единственный совершил грабеж и незаконное проникновение в жилище. До этого он успел получить судимость. Остальные признаны виновными в кражах.

Вечером 14 мая 2018 года 17-летний юноша вместе с Артемом Оганисяном пришли в гости к общему знакомому, который живет в поселке Заволжский, и потребовали пустить их внутрь. Тот был не рад такому визиту и притворился, что его нет дома.

Однако парни не успокоились. Артем Оганисян выбил балконную дверь его квартиры и залез внутрь, после чего открыл дверь молодому сообщнику. В доме, кроме старого знакомого, были еще двое его друзей. Несовершеннолетний злоумышленник отобрал у одного из них мобильник, разбил посуду, разбросал вещи. После погрома незваные гости поспешили скрыться, а потерпевшие написали на них заявление.

В период с 17 августа по 11 сентября 2018 года тот же 17-летний парень вместе с Челуховым, Мельником, Федоровым и Петренковым совершили еще 12 эпизодов краж.

Мальчиков задержали, установили их причастность к каждому из правонарушений и вынесли приговор.

Молодой преступник получил восемь месяцев и 20 дней воспитательной колонии, Челухов и Федоров по 460 часов обязательных работ, Петренков — 450 часов, а Мельник — год условного срока.

Артем Оганисян примирился с потерпевшим, поэтому вышел из этой истории безнаказанным.

ИСТОЧНИК KP.RU