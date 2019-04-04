В Саратове выбрали «Лидеров года — 2018»

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-04T12:21:43+03:00

Конкурс организован «Аиф-Саратов» и проходит уже в 11-й раз

Изменить размер текста: A A

В музее «Россия — моя история» сегодня, 4 апреля, началось торжественное награждение победителей конкурса «Лидер года». Конкурс организован «Аиф-Саратов» и проходит уже в 11-й раз. Победителей выбирают читатели «АиФ» по итогам голосования.

В этом году победителями стали 77 участниковФото: Екатерина Семенова

Фото: Екатерина Семенова

В этом году победителями стали 77 участников — организации, учреждения, представители различных отраслей экономики и общественной жизни, культуры, спорта Саратовской области.

С приветственным словом выступил главный редактор «АиФ» Саратов Алексей Молчанов.

Ветеран ВОВ Анатолий Лисицкий и главред «АиФ-Саратов» Алексей Молчанов. Фото: Юлия Кекова

- Этот год для нас особенный, так как исполнилось 25 лет саратовскому «АиФ», по этому поводу мы устраивали праздник на Театральной площади 11 ноября. Я благодарю всех: коллег, партнеров, друзей, с которыми мы много лет сотрудничаем. Вы являете собой пример лидерства, которое позволяет позитивно смотреть на жизнь нашего региона и надеяться на будущие успехи, — отметил главред издания «АиФ-Саратов».

Первые сертификаты получили выдающиеся саратовцы. Награды им вручил Алексей Молчанов.

Первые сертификаты получили выдающиеся саратовцы. Фото: Юлия Кекова

Призерами стали ветеран ВОВ Анатолий Лисицкий и ветеран журналистики Лилия Липатова. Она подарила свои книги: к 70-летию победы «Война коснулась вашей судьбы», а также «Судьбы, интерьеры, события и время».

Сертификат «Лидер года — 2018» вручили и Александру Домбровскому — спасателю областной службы спасения, который получил медаль за спасение погибавших.

Наталья Королькова получила награду как председатель Саратовского областного общества трезвости.

Сертификатов удостоились и профессор СГУ Валерий Прозоров, чемпион мира по фехтованию среди ветеранов, профессор СГМУ Юрий Шварц, фотохудожник и краевед Виталий Кошкин.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU