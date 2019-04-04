В Саратове выбрали «Лидеров года — 2018»
В музее «Россия — моя история» сегодня, 4 апреля, началось торжественное награждение победителей конкурса «Лидер года». Конкурс организован «Аиф-Саратов» и проходит уже в 11-й раз. Победителей выбирают читатели «АиФ» по итогам голосования.
В этом году победителями стали 77 участниковФото: Екатерина Семенова
Фото: Екатерина Семенова
В этом году победителями стали 77 участников — организации, учреждения, представители различных отраслей экономики и общественной жизни, культуры, спорта Саратовской области.
С приветственным словом выступил главный редактор «АиФ» Саратов Алексей Молчанов.
Ветеран ВОВ Анатолий Лисицкий и главред «АиФ-Саратов» Алексей Молчанов. Фото: Юлия Кекова
- Этот год для нас особенный, так как исполнилось 25 лет саратовскому «АиФ», по этому поводу мы устраивали праздник на Театральной площади 11 ноября. Я благодарю всех: коллег, партнеров, друзей, с которыми мы много лет сотрудничаем. Вы являете собой пример лидерства, которое позволяет позитивно смотреть на жизнь нашего региона и надеяться на будущие успехи, — отметил главред издания «АиФ-Саратов».
Первые сертификаты получили выдающиеся саратовцы. Награды им вручил Алексей Молчанов.
Первые сертификаты получили выдающиеся саратовцы. Фото: Юлия Кекова
Призерами стали ветеран ВОВ Анатолий Лисицкий и ветеран журналистики Лилия Липатова. Она подарила свои книги: к 70-летию победы «Война коснулась вашей судьбы», а также «Судьбы, интерьеры, события и время».
Сертификат «Лидер года — 2018» вручили и Александру Домбровскому — спасателю областной службы спасения, который получил медаль за спасение погибавших.
Наталья Королькова получила награду как председатель Саратовского областного общества трезвости.
Сертификатов удостоились и профессор СГУ Валерий Прозоров, чемпион мира по фехтованию среди ветеранов, профессор СГМУ Юрий Шварц, фотохудожник и краевед Виталий Кошкин.
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ИСТОЧНИК KP.RU