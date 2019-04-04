Члены региональной Общественной палаты согласились пойти в баню
Сегодня, 4 апреля, на заседании комиссии по спорту саратовской ОПы выступила Яна Стукалина.
Она рассказала, что сама занимается спортом и является предпринимателем. Она развивает банную индустрию, внедряет это в спортпрактику, в регион уже приезжают туристы на чемпионаты по бане.
Она позвала всех принимать участие в банных мероприятиях и отметила, что обычно такие места «популяризируются с другой точки зрения».
Общественники недопоняли — как же оценивать победителя?
Стукалина пояснила, что судьи смотрят на технику и креатив банщиков и добавила, что готова на показательное выступление.
Общественники поддержали предложение развития банной индустрии.
ИСТОЧНИК KP.RU