Члены региональной Общественной палаты согласились пойти в баню

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-04T12:36:40+03:00

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Сегодня, 4 апреля, на заседании комиссии по спорту саратовской ОПы выступила Яна Стукалина.

Она рассказала, что сама занимается спортом и является предпринимателем. Она развивает банную индустрию, внедряет это в спортпрактику, в регион уже приезжают туристы на чемпионаты по бане.

Она позвала всех принимать участие в банных мероприятиях и отметила, что обычно такие места «популяризируются с другой точки зрения».

Общественники недопоняли — как же оценивать победителя?

Стукалина пояснила, что судьи смотрят на технику и креатив банщиков и добавила, что готова на показательное выступление.

Общественники поддержали предложение развития банной индустрии.

ИСТОЧНИК KP.RU