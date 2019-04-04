Саратовец отдал 60 тыс. рублей за ущерб в ДТП после ареста квартир
Во Фрунзенском районе Саратова приставы добились выплаты долга за ущерб, причиненный в ДТП, от местного жителя.
- Мужчина должен был выплатить около 60 тыс. рублей, однако он этого не сделал, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
Тогда в учетно-регистрирующие органы и кредитные учреждения направили запрос об установлении имущества должника. Выяснилось, что у саратовца есть несколько квартир.
Тогда приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий с жилплощадью.
После этого гражданин явился в управление и погасил долги. Деньги перечислили взыскателю.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU