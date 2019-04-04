Саратовец отдал 60 тыс. рублей за ущерб в ДТП после ареста квартир

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-04T12:01:30+03:00

Приставы направили запрос в органы и узнали о жилплощади должника

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Во Фрунзенском районе Саратова приставы добились выплаты долга за ущерб, причиненный в ДТП, от местного жителя.

- Мужчина должен был выплатить около 60 тыс. рублей, однако он этого не сделал, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Тогда в учетно-регистрирующие органы и кредитные учреждения направили запрос об установлении имущества должника. Выяснилось, что у саратовца есть несколько квартир.

Тогда приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий с жилплощадью.

После этого гражданин явился в управление и погасил долги. Деньги перечислили взыскателю.

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ИСТОЧНИК KP.RU