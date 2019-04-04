2019-04-04T11:48:48+03:00
Происшествия

Председатель СК РФ возбудил уголовное дело в отношении саратовской судьи за взятки на 1,2 млн рублей

Женщина выносила решение о признании права собственности на недвижимость Балашова и района за конкретными лицами
Ольга Муравлёва
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи Балашовского района Саратовской области. Ее подозревают в 23 эпизодах превышения полномочий, одному эпизоду — получение взятки, десяти — получение взятки в значительном размере и трем — получение взятки в крупном размере. Все это с учетом, что она занимает государственную должность субъекта РФ.

- Расследование будут вести следователи отдела особо важных дел СУ СКР области, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства.

Следствие считает, что во время работы мировой судья в период с 2011 по 2014 годы получала взятки за вынесение решений о признании права собственности на недвижимость Балашова и района за конкретными лицами. Свои вердикты она выносила на невозбужденные гражданские дела и не соблюдая процедуру рассмотрения гражданско-правовых споров. Общая сумма взяток, которые она взяла, составила 1,2 млн рублей.

Деятельность судьи прикрыли сотрудники региональных УФСБ и СК.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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