2019-04-04T11:56:05+03:00
Спорт

Замминистра Абрашин назвал достаточными средства выделенные на саратовский спорт

Саратовские общественники обсудили нацпроекты по спорту
Дарья Вострикова
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На сегодняшнем заседании в общественной палате Саратовской области первый заместитель министра по молодежной политике и спорту Андрей Абрашин рассказал о будущих результатах работы по нацпроектам.

В этом году построят физкультурный комплекс в Ершове, бассейн в Романовке, стадион «Юность» в Ершове, а в 2020 должно завершиться строительство дворца водных видов спорта в Саратове.

Появятся 16 площадок для сдачи нормативов ГТО, на каждой из которых будет 26 тренажеров и гимнастических приспособлений. В течение пяти лет площадки появятся в 39 районах области.

В 2019 году установят универсальные спортплощадки в селе Старая Порубежка и поселок Заволжский.

Хоккейная школа получит более 25 млн рублей в этом году.

Кроме того, стартовал проект «Спорт — норма жизни», цель которого увеличить число людей, регулярно занимающихся. К 2024 году этот показатель должен вырасти до 50% от всего населения региона. Проект охватит почти каждый район области.

- Впервые за последнее время отрасль получила достаточное финансирование из бюджета — 304 млн рублей. Всего рассчитываем на субсидию более 1 млрд рублей до конца 2019 года, — рассказал Абрашин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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