В ИК-13 под Саратовом заключенные собрали первый урожай винограда

СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-04T11:51:09+03:00

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В колонии №13 особого режима в Энгельсе Саратовской области собрали первый экспериментальный урожай винограда. Его решили посадить наряду с традиционными рассадами овощных культур и цветочных растений.

В теплице учреждения трудятся четверо осужденных, которые подобрали наиболее приспособленный к тепличным условиям сорт растения. При этом ни у кого из них нет специального образования, но все активно занимались садоводством до попадания в места лишения свободы.

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Как сообщили «КП-Саратов» в УФСИН по Саратовской области, весь собранный виноград передали в специализированный отряд, где отбывают наказание осужденные с ограниченными возможностями здоровья.

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В тюремной теплице, кроме винограда, выращивают рассаду огурцов, помидоров, несколько сортов болгарского перца, зеленый лук, урожай которых потом дополняет рацион в столовой. Кроме того, здесь же готовят цветочную рассаду для клумб колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU